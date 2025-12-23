رانيا هاشم تستعرض عادات وطقوس الطوائف المسيحية في مصر.. الخميس

في إطار احتفالات عيد الميلاد المجيد، يقدم برنامج «البعد الرابع»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على شاشة إكسترا نيوز، حلقة خاصة ومختلفة تُعرض في السابعة مساء الخميس، وتحتفي بروح الميلاد وما يحمله من معانٍ إنسانية وروحية.

وتسلط الحلقة الضوء على تنوع وثراء النسيج المصري من خلال استعراض عادات وطقوس الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الشرقية والغربية في مصر، مؤكدة على قيم السلام والمحبة والتسامح التي يجسدها العيد.

وتأخذ الحلقة المشاهدين في جولة بصرية ومعلوماتية داخل عدد من الكنائس التاريخية، حيث تبرز عراقة التاريخ وروعة الطراز المعماري، من الأيقونات القديمة إلى الزخارف الفنية التي تعكس تراثًا روحيًا ممتدًا عبر قرون، كما ترصد أجواء الاحتفال المختلفة، بما تتضمنه من تراتيل وصلوات وتجهيزات تعبّر عن فرحة الميلاد.

وتجمع الحلقة بين متعة المشاهدة وتنوع مواقع التصوير، إلى جانب الرسائل الإنسانية العميقة التي تؤكد خصوصية التجربة المصرية القائمة على التنوع والوحدة في آن واحد، وتتناول رانيا هاشم دلالات عيد الميلاد في الثقافة المسيحية، ورسالة السلام التي يحملها للعالم أجمع.