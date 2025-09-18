محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن ما يثار من مزاعم حول وجود خلافات بينها وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت “الفضالي” أن النيابة العامة قامت بجميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية وسماع شهادات الشهود، وعلى رأسهم داليا، ابنة شقيقة الفنان الراحل، التي عاشت معهما وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.

وقالت إن التحقيقات أثبتت تجديد محمود عبد العزيز بطاقة الرقم القومي بنفسه قبل وفاته، ما يؤكد استمرار زواجه من بوسي شلبي لمدة عشرين عامًا متواصلة حتى رحيله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.