تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

مروج حسني

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن ما يثار من مزاعم حول وجود خلافات بينها وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت “الفضالي” أن النيابة العامة قامت بجميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية وسماع شهادات الشهود، وعلى رأسهم داليا، ابنة شقيقة الفنان الراحل، التي عاشت معهما وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.

وقالت إن التحقيقات أثبتت تجديد محمود عبد العزيز بطاقة الرقم القومي بنفسه قبل وفاته، ما يؤكد استمرار زواجه من بوسي شلبي لمدة عشرين عامًا متواصلة حتى رحيله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

بوسي شلبي محمود عبدالعزيز بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز زواج بوسي شلبي

جانب من المضبوطات
ميلانيا ترامب
اورمان الشرقية
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

