أكبر مشروع مائي في العالم.. الصين تقترب من بناء ما تصفه الهند بـ"القنبلة المائية"
تحرّك شاحنات قافلة المساعدات الـ97 تمهيدًا لدخولها من مصر لقطاع غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني .. اليوم
ليس الزمالك وحده.. قائمة الأندية المصرية التي لديها قضايا إيقاف قيد في الفيفا
دلياني: اقتصاد الإبادة الاسرائيلي ينهش أسسه من الداخل
أخبار التوك شو| مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.. وأحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس
تايوان: الولايات المتحدة بدأت عملية بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار
سعر الذهب في مصر يوم الخميس 18-12-2025
تعليق الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني وعودتها الأسبوع القادم
هل قراءة القرآن بدون وضوء مقبولة أم يضيع ثوابها ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025
أخبار التوك شو| مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.. وأحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي تسعى إلى تخفيض الدين المحلي والخارجي، متابعا: الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة بنسبة 44%.
 

خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن منجم السكري وكواليس جولته داخله، متابعا: هناك 50 كاميرا، داخل غرفة الذهب، ونحن لدينا خير كبير نستحقه.
 

مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية

أدانت مصر بأشد العبارات، استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير القانونية داخل قطاع غزة، آخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا
وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للمواطن المصري قائلا "انتم ايها الناخبون الأساس لأي استحقاق انتخابي، ونذكر المرشحين جميعا أن الناخب هو الأصل والمقصد ولا بد من العمل الجاد من أجل المواطن المصري.

الموضوع أكبر من أي انتماء.. خالد أبو بكر يناشد الأهلي دعم الزمالك في أزمته
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ رسالته موجهة إلى جماهير نادي الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، مؤكدًا أن الوقت قد حان للوقوف جميعًا بجانب النادي.



إطلاق الدليل الإرشادي لمكافحة الأمراض المعدية بالمدارس والجامعات.. تفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار دليل إرشادي جديد للتعامل مع الأمراض المعدية في المنشآت التعليمية، في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروسات التنفسية والموسمية خلال فصل الشتاء.

أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المنخفض الجوي في قطاع غزة كشف عن تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية وهشاشة البنية التحتية التي يعيش في ظلها النازحون، مشيرًا إلى أن آلاف العائلات باتت في العراء، مع انهيار نحو 90% من مراكز الإيواء، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة.

رئيس بلدية خان يونس: وصول قافلة "زاد العزة" يخفف من معاناة آلاف النازحين
أكد علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، أن وصول قافلة "زاد العزة" الـ 96 إلى غزة، والتي تضمنت 9000 طن مساعدات إنسانية و15000 خيمة، انعكس بشكل مباشر على الوضع الإنساني في ظل المنخفض الجوي المستمر.

البرهان: نحيي الشعب السوداني على دعمه لأجهزة الدولة ومؤسساتها
وجه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، التحية للشعب السوداني على دعمه لأجهزة الدولة ومؤسساتها في ظل الظروف الراهنة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


جوتيريش: الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

