قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموضوع أكبر من أي انتماء.. خالد أبو بكر يناشد الأهلي دعم الزمالك في أزمته

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ رسالته موجهة إلى جماهير نادي الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، مؤكدًا أن الوقت قد حان للوقوف جميعًا بجانب النادي.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ رسالته تشمل أيضًا النادي الأهلي والاتحاد وكل الأندية الأخرى، موضحًا أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد الانتماء لأي نادي رياضي.

وأشار أبو بكر إلى أن الحديث لا يقتصر على هوية النادي، بل يتعلق بتاريخ الزمالك وأهميته في المشهد الرياضي المصري، معربًا عن قلقه بعد بيان النيابة العامة، وموضحًا أن الهدف من التحذير هو لفت الانتباه للجدية المطلوبة في التعامل مع القضية.

وأوضح أبو بكر أن النيابة العامة أحالت القضية إلى لجنة من خبراء وزارة العدل في الكسب غير المشروع، وهي لجنة قوية جدًا، وقادرة على فحص كل الأموال المتعلقة بالقضية منذ عام 2010 حتى اليوم، مع التأكيد على أن اللجنة محترفة وتعرف جيدًا ما تقوم به.

وأكد خالد أبو بكر أن المطلوب الآن هو أن نصطف جميعًا لدعم نادي الزمالك، مشددًا على أنه لا يُسمح بأي حال من الأحوال بإحداث خلل في وجود النادي أو مستقبله، وأن الحفاظ على الزمالك يمثل جزءًا من خدمة مصر والحفاظ على التراث الرياضي الوطني، مؤكدًا صدقه في كل كلمة يقولها.

خالد أبو بكر نادي الزمالك الوطن العربي النادي الأهلي المشهد الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

نتنياهو : نواصل استخراج الغاز واقتصادنا ضمن الأفضل عالمياً

نتنياهو: نواصل استخراج الغاز واقتصاد إسرائيل ضمن الأفضل عالميا

لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟

لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟

الرياض تستعد لمواجهة تقلبات جوية حادة

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب الرياض غداً

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد