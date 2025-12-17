الموضوع أكبر من أي انتماء.. خالد أبو بكر يناشد الأهلي دعم الزمالك في أزمته

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ رسالته موجهة إلى جماهير نادي الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، مؤكدًا أن الوقت قد حان للوقوف جميعًا بجانب النادي.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ رسالته تشمل أيضًا النادي الأهلي والاتحاد وكل الأندية الأخرى، موضحًا أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد الانتماء لأي نادي رياضي.

وأشار أبو بكر إلى أن الحديث لا يقتصر على هوية النادي، بل يتعلق بتاريخ الزمالك وأهميته في المشهد الرياضي المصري، معربًا عن قلقه بعد بيان النيابة العامة، وموضحًا أن الهدف من التحذير هو لفت الانتباه للجدية المطلوبة في التعامل مع القضية.

وأوضح أبو بكر أن النيابة العامة أحالت القضية إلى لجنة من خبراء وزارة العدل في الكسب غير المشروع، وهي لجنة قوية جدًا، وقادرة على فحص كل الأموال المتعلقة بالقضية منذ عام 2010 حتى اليوم، مع التأكيد على أن اللجنة محترفة وتعرف جيدًا ما تقوم به.

وأكد خالد أبو بكر أن المطلوب الآن هو أن نصطف جميعًا لدعم نادي الزمالك، مشددًا على أنه لا يُسمح بأي حال من الأحوال بإحداث خلل في وجود النادي أو مستقبله، وأن الحفاظ على الزمالك يمثل جزءًا من خدمة مصر والحفاظ على التراث الرياضي الوطني، مؤكدًا صدقه في كل كلمة يقولها.