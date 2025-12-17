خالد أبو بكر: دعم نادي الزمالك ضرورة وطنية وليست مسألة انتماء

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ نادي الزمالك جزء من تاريخ مصر المعاصر في الرياضة، وأن غيابه سيؤثر على الدوري المصري والمنافسة بين الأندية، مشيرًا إلى أن المتعة الجماهيرية والتفاعل الرياضي يتأثران بغياب النادي.

وأكد "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، على ضرورة وقوف الجماهير والأندية الأخرى بجانب الزمالك، موضحًا أن الدعم لا يقتصر على الانتماء للنادي، بل يمثل حماية للتراث الرياضي الكبير الذي يمثله الزمالك للأجيال.

وتابع، أن الحفاظ على تاريخ النادي ومساره الرياضي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، داعيًا الجميع إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم النادي وتسهيل سير التحقيقات القانونية دون الإضرار بمستقبل النادي الرياضي.