إطلاق الدليل الإرشادي لمكافحة الأمراض المعدية بالمدارس والجامعات.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار دليل إرشادي جديد للتعامل مع الأمراض المعدية في المنشآت التعليمية، في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروسات التنفسية والموسمية خلال فصل الشتاء.

وثيقة متجددة يصدرها قطاع الطب الوقائي

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة دي إم سي، إن هذا الدليل ليس جديداً كلياً، بل يعد وثيقة متجددة يصدرها قطاع الطب الوقائي سنوياً مع بدء العام الدراسي، ويخضع للتحديث الدوري لمواكبة المستجدات الصحية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تمثل النسخة العاشرة أو الحادية عشرة من هذا الدليل.

التعامل مع الأمراض المعدية

وأضاف أن الدليل يشمل جميع المنشآت التعليمية في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية والجامعات، تحت عنوان «دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية للمنشآت التعليمية».

وأشار عبد الغفار إلى أبرز محاور الدليل، والتي تشمل:

البيئة الصحية: تحديد المواصفات القياسية للبيئة المدرسية الصحية.

تحديد المواصفات القياسية للبيئة المدرسية الصحية. مياه الشرب: اشتراطات صارمة لخزانات المياه وآليات التطهير الدوري.

اشتراطات صارمة لخزانات المياه وآليات التطهير الدوري. التغذية المدرسية: مراقبة مسار التغذية من المورد إلى الطالب، مع وضع شروط للعاملين في المقاصف المدرسية.

مراقبة مسار التغذية من المورد إلى الطالب، مع وضع شروط للعاملين في المقاصف المدرسية. الأمراض المعدية: فصل كامل للتعريف بالأمراض ذات الأهمية الوبائية، بما في ذلك الأمراض التنفسية الحادة، الإنفلونزا الموسمية، فيروس كورونا، الفيروس المخلوي التنفسي، الحصبة، الغدة النكافية، الجديري المائي وغيرها.

التعامل مع حالات الطوارئ الصحية

كما يتضمن الدليل بروتوكولات للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية مثل التسمم الغذائي والإصابات الحيوانية، وفترات العزل وتحديد مدة حضانة كل مرض، ومتى يجب عزل الطالب في المنزل وموعد عودته الآمنة بعد الشفاء.

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن دور الوزارة يتجاوز إصدار الدليل، حيث يتم متابعة تطبيقه بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديريات الشؤون الصحية والتعليمية بالمحافظات، لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب.