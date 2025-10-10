تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 انخفاضًا واضحًا داخل أسواق ومحلات الصاغة في مصر، حيث سجل عيار 21 تراجعًا جديدًا بقيمة بلغت 10 جنيهات للجرام مقارنة بتعاملات الأمس، وهو ما أثار تساؤلات بين المتعاملين حول اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة وسط التغيرات العالمية في أسواق المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر

وفقًا لتصريحات شعبة الذهب، فإن سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 شهد تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المسائية داخل السوق المحلي، متأثرًا بالتحركات العالمية للدولار وأسعار النفط، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن السياسات الاقتصادية للفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لعيار 24 نحو 6094 جنيهًا للجرام خلال ختام التعاملات، حيث يعد هذا العيار الأعلى نقاءً والأكثر تداولًا بين المستثمرين الكبار.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لعيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا بين المصريين – فقد بلغ 5335 جنيهًا للجرام في ختام تعاملات اليوم.

ومع احتساب المصنعية، يُضاف مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه على السعر الأصلي للجرام، بحسب نوع المشغولات الذهبية والمنطقة الجغرافية للمحل.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لعيار 18 نحو 4573 جنيهًا للجرام، ليواصل مساره التراجعي مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط توقعات بمزيد من التحركات المحدودة خلال الساعات المقبلة في ظل هدوء الطلب بالسوق .

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 نحو 42680 جنيهًا خلال ختام التعاملات المسائية، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا متأثرًا بتراجع عيار 21، ويُعد الجنيه الذهب من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون لمعرفة اتجاه الأسعار الإجمالي.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال ختام التعاملات، حيث سجلت العقود الفورية 3,973.99 دولارًا للأوقية، بينما بلغت العقود الآجلة 3,993.35 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين مع استمرار تقلبات أسعار الدولار والنفط.

متابعة مستمرة لتقلبات السوق

يتابع الخبراء والمحللون الاقتصاديون سعر الذهب اليوم محليًا وعالميًا لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار، إذ تتأثر الأسواق بعوامل متعددة تشمل التضخم العالمي، وسعر صرف الدولار الأمريكي، وحركة أسعار الطاقة، إضافة إلى الطلب الموسمي في الأسواق المحلية.

نصائح للمستثمرين في الذهب

يوصي الخبراء المستثمرين بضرورة متابعة سعر الذهب اليوم بشكل دوري قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق مؤخرًا.