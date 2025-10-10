قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 انخفاضًا واضحًا داخل أسواق ومحلات الصاغة في مصر، حيث سجل عيار 21 تراجعًا جديدًا بقيمة بلغت 10 جنيهات للجرام مقارنة بتعاملات الأمس، وهو ما أثار تساؤلات بين المتعاملين حول اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة وسط التغيرات العالمية في أسواق المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر

وفقًا لتصريحات شعبة الذهب، فإن سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 شهد تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المسائية داخل السوق المحلي، متأثرًا بالتحركات العالمية للدولار وأسعار النفط، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن السياسات الاقتصادية للفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لعيار 24 نحو 6094 جنيهًا للجرام خلال ختام التعاملات،   حيث يعد هذا العيار الأعلى نقاءً والأكثر تداولًا بين المستثمرين الكبار.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لعيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا بين المصريين – فقد بلغ 5335 جنيهًا للجرام في ختام تعاملات اليوم.

 ومع احتساب المصنعية، يُضاف مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه على السعر الأصلي للجرام، بحسب نوع المشغولات الذهبية والمنطقة الجغرافية للمحل.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 لعيار 18 نحو 4573 جنيهًا للجرام، ليواصل مساره التراجعي مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط توقعات بمزيد من التحركات المحدودة خلال الساعات المقبلة في ظل هدوء الطلب بالسوق .

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 نحو 42680 جنيهًا خلال ختام التعاملات المسائية، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا متأثرًا بتراجع عيار 21، ويُعد الجنيه الذهب من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون لمعرفة اتجاه الأسعار الإجمالي.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال ختام التعاملات، حيث سجلت العقود الفورية 3,973.99 دولارًا للأوقية، بينما بلغت العقود الآجلة 3,993.35 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين مع استمرار تقلبات أسعار الدولار والنفط.

متابعة مستمرة لتقلبات السوق

يتابع الخبراء والمحللون الاقتصاديون سعر الذهب اليوم محليًا وعالميًا لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار، إذ تتأثر الأسواق بعوامل متعددة تشمل التضخم العالمي، وسعر صرف الدولار الأمريكي، وحركة أسعار الطاقة، إضافة إلى الطلب الموسمي في الأسواق المحلية.

نصائح للمستثمرين في الذهب

يوصي الخبراء المستثمرين بضرورة متابعة سعر الذهب اليوم بشكل دوري قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق مؤخرًا. 

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر سعر الذهب اليوم عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان تعيد افتتاح صالة عرض Al Alamia for Trading

ريلمى

ريلمي تتحالف مع Game of Thrones.. تفاصيل

ديسكورد

اختراق ضخم يكشف تسريبات مفاجئة لـ 70000 مستخدم على منصة ديسكورد

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد