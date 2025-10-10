قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب واصف: المعروض من الفضة أقل من الطلب ووعي المستثمرين يحرك الأسعار صعوداً
ويتكوف: إسرائيل أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أول رد فعل من ترامب على عدم منحه نوبل للسلام
المدير الفني الجديد.. أول ظهور لـ سوروب في الأهلي.. صور
أول تعليق من البيت الأبيض على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
بنعمة النظر والإمعان.. خطيب المسجد الحرام: الله خلق الإنسان وحلاه
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5420 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6194 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43360 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.39 جنيه للبيع، و55.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  63.87 جنيه للبيع،  63.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.


كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس اليوم  الجمعة في مصر:

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه وفقا للتوقعات فأن البلاد تتأثر بكتل هوائية، ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل

27 درجة، وأن البلاد في فترة الليل نشهد انخفاضات كبيرة وملحوظة، وأن البلاد تسجل بين 20 إلى 21 درجة، والمدن الجديدة تسجل 17 درجة.

وأشارت إلى أن المواطنين عليهم توخى الحذر بخصوص ارتداء الملابس في أثناء الخروج من البيت، وأنه يجب ارتداء ملابس خريفية، أي ارتداء قطعتين، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت أن هناك بعض المحافظات شهدت أمطار أمس، لكن اليوم ستكون الامطار أقل من التي حدثت على الإسكندرية وبعض المحافظات.

الأخبار سعر الدولار الدولار حالة الطقس الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترشيحاتنا

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: ترقيم الأكشاك بالكيو آر كود وسحب التراخيص من المخالفين

مستشفى سوهاج الجامعي_ صورة أرشيفية

إداريون في مستشفيات سوهاج الجامعية: قرارات اللجان الداخلية التفاف على أحكام قضائية نهائية

بالصور

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد