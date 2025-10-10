أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5420 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6194 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43360 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.39 جنيه للبيع، و55.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.87 جنيه للبيع، 63.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس اليوم الجمعة في مصر:



وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه وفقا للتوقعات فأن البلاد تتأثر بكتل هوائية، ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل

27 درجة، وأن البلاد في فترة الليل نشهد انخفاضات كبيرة وملحوظة، وأن البلاد تسجل بين 20 إلى 21 درجة، والمدن الجديدة تسجل 17 درجة.

وأشارت إلى أن المواطنين عليهم توخى الحذر بخصوص ارتداء الملابس في أثناء الخروج من البيت، وأنه يجب ارتداء ملابس خريفية، أي ارتداء قطعتين، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت أن هناك بعض المحافظات شهدت أمطار أمس، لكن اليوم ستكون الامطار أقل من التي حدثت على الإسكندرية وبعض المحافظات.