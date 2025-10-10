قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟
ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 10-10-2025
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة
رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5420 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6194 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43360 جنيها.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا :" أسعار الذهب الآن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموالا فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية، موضحًا أن سعر الأوقية اليوم تسجل 3884 دولار، وأن هذا السعر يعتبر مرتفعا للغاية.

سعر الذهب عالميًا 2025

 

حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

وزارة المالية

الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية

30 سلعة | قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2025

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي

أمين عام التعاون الخليجي : المؤشرات الاقتصادية العالمية للأعضاء تعكس حجم وأهمية المجلس إقليميا ودوليا

حازم الشريف

محلل مالي: المؤسسات الدولية أدركت قوة القاهرة في إيقاف وقف الحرب في غزة

بالصور

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد