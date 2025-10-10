أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5420 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6194 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43360 جنيها.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا :" أسعار الذهب الآن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموالا فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية، موضحًا أن سعر الأوقية اليوم تسجل 3884 دولار، وأن هذا السعر يعتبر مرتفعا للغاية.

سعر الذهب عالميًا 2025

حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.