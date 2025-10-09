قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025

محمد يحيي

تعرض الذهب في مصر لنزيف جديد بالتزامن مع اقتراب اغلاق تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 9-10-2025، داخل محلات الصاغة.


الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب نحو 85  جنيه جديدة علي مستوي الأعيرة الذهبية، ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر علي مدار تعاملات مساء اليوم نحو 135 جنيه علي الأقل.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

لماذا تراجع الذهب

وتعرض سعر جرام الذهب لهزة كبيرة بالتزامن مع إتمام اجراءات وقف إطلاق النار في غزة، لينخفض المعدن الأصفر بمعدلات غير مسبوقة.

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب اليوم نحو 5280 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6034 جنيه للبيع و 6066 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيه للبيع و 5310 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4525 جنيه للبيع و 4551 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 نحو 3520 جنيه للبيع و 3540 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب  اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3957 دولار للبيع و 3958 دولار للشراء

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر  الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 42.24 ألف جنيه للبيع و 42.28 ألف جنيه للشراء

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها يوم أمس، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولاراً أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولاراً للأونصة.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.

