بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم

سبائك
سبائك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف بين الأوزان المختلفة، في ظل متابعة المستثمرين لمستجدات السوق المحلي والدولي للذهب.

أسعار السبائك الذهبية كالتالى :

سبيكة 1 جرام: 5,771 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 14,839 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 29,454 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 58,907 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 117,814 جنيهًا

أونصة ذهب (31.1 جرام): 179,633 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 294,535 جنيهًا

سبيكة 100 جرام: 589,070 جنيهًا

سبيكة 250 جرام: 1,472,675 جنيهًا

سبيكة 500 جرام: 2,945,350 جنيهًا

سبيكة 1 كيلو: 5,890,700 جنيهًا


وتشير المؤشرات إلى أن السبائك الصغيرة مثل 1 و2.5 و5 جرامات تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الأفراد لقابلية تداولها بسهولة، بينما يفضل المستثمرون المتوسطون الاحتفاظ بالسبائك من 10 و20 و50 جرامًا على المدى المتوسط أو الطويل.

أما السبائك الكبيرة مثل 100 و250 و500 جرام و1 كيلو فتعد وسيلة مفضلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار وارتفاع الطلب العالمي

ويظل الطلب على السبائك مرتبطًا مباشرة بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار

كما يؤثر توفر السبائك لدى البنوك وشركات الاستثمار على حركة السوق المحلي

ويستمر عيار 24 قيراطًا في تصدر المشهد كونه يوفر نقاءً عاليًا يجعل السبائك استثمارًا آمنًا للمختلفة فئات المستثمرين.

