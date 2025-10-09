آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025

تعرض الذهب لتراجع مع اقتراب انتهاء تداولات اليوم الخميس الموافق 9-10-2025 على مستوى محلات الصاغة في مصر.

الذهب يتراجع

وسجل معدل تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 50 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

تذبذب الذهب

ومع بدء تعاملات المساء اليوم زاد سعر جرام الذهب مقدار 210 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب اليوم نحو 5365 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6131 جنيه للبع و 6160 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5365 جنيه للبيع و 5390 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4598 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3576 جنيه للبيع و 3593 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.92 ألف جنيه للبيع و 43.12 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3980 دولار للبيع و 3981 دولار للشراء

سعر الذهب في البورصة العالمية

و استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها يوم أمس، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولاراً أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولاراً للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.

وقفز المعدن النفيس بنحو 54% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوّط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.91 دولاراً للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولاراً أمس الأربعاء.

بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1650.60 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1435.25 دولاراً.