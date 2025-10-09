سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025

ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 9-10-2025 علي مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

معدل زيادة الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب في المتوسط زيادة سجلت 210 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

وخلال الأسابيع الماضية صعد سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة بما يعادل 350 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 5415 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6188 جنيها للبيع و6222 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5415 جنيها للبيع و 5445 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 نحو 4641 جنيها للبيع و 4667 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3610 جنيهات للبيع و 3630 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4043 دولار للبيع و 4043 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.32 ألف جنيه للبيع و 43.56 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها يوم أمس، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولاراً أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولاراً للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.

وقفز المعدن النفيس بنحو 54% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوّط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.91 دولاراً للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولاراً أمس الأربعاء، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1650.60 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1435.25 دولاراً.