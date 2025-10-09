قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشربن لـ "الكوميسا"
هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد
«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم
ضمانات أمريكية.. مصر ترفض الوجود الإسرائيلي الدائم بمحور صلاح الدين
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 من مصر إلى قطاع غزة
التحقيق في إصابة رئيس مباحث شبين القناطر فى مداهمة بالقليوبية
الهدف الهوائي .. حسن المستكاوي يتغنى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بدور مصر في إنهاء الحرب على غزة
تعرّف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% بعد تجاوز مستوى الـ 4000 دولار

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى أعلى من مستوى 4000 دولار للأونصة لأول مرة، خلال مع الحصول على الدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع نطاقاً، إلى جانب توقعات خفض معدلات الفائدة في الفدرالي الأميركي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن.

أيضاً ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى تاريخي يوم الأربعاء، لتحذو حذو مستويات الذهب القياسية مع توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4050.24 دولار للأونصة في الساعة 13:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش). 

أيضاً صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 4070.5 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.2% إلى 49.39 دولار للأونصة، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 49.57 دولار في وقت سابق من التعاملات.

اقرأ أيضاً: على غرار الذهب.. أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

وعلق مدير الذهب والفضة في شركة ميتالز فوكس، ماثيو بيغوت، قائلاً: "تعكس قوة الذهب خلفية اقتصادية كلية وجيوسياسية إيجابية للغاية لأصول الملاذ الآمن، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الملاذات التقليدية الأخرى"، بحسب وكالة رويترز.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً كمخزن للقيمة في أوقات عدم الاستقرار، وارتفعت أسعار المعدن الثمين بنسبة 54% منذ بداية العام، بعد زيادتها بنسبة 27% في العام الماضي. 

ويُعتبر الذهب من أفضل الأصول أداءً خلال العام الحالي، متجاوزًا بذلك ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وبتكوين، وفي حين تعرض الدولار الأميركي والنفط الخام لخسائر.

أيضاً زادت الفضة بنسبة 71% منذ بداية 2025، مستفيدةً من نفس العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب، إلى جانب ضيق السوق الفورية.

وحصلت أسعار المعادن النفيسة خلال العام الحالي على الدعم من عدد من العوامل، تتضمن توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية، وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، والشراء القوي من البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، وأيضاً تراجع العملة الأميركية.

وقال بيغوت: "مع استمرار هذه العوامل حتى عام 2026، لا نرى أي محفز حقيقي قد يدفع الذهب إلى التراجع بشكل ملموس في الوقت الحالي. لذلك، نتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال العام في محاولة لبلوغ مستوى 5000 دولار للأونصة".

في سياق متصل، تتوقع الأسواق خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المُقبل للاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الشهر، مع توقع خفض آخر في آخر شهور العام.

وبحسب ما كشفه محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي الصادر يوم الأربعاء، اتفق مسؤولو البنك خلال اجتماعهم على أن المخاطر على سوق العمل الأميركية ارتفعت بشكل كافٍ لتبرير خفض معدلات الفائدة، لكن الكثيرين منهم ظلوا حذرين من زيادة التضخم،

وعالمياً، وصلت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى 64 مليار دولار حتى تاريخه، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، مسجلةً رقمًاً قياسياً في سبتمبر وحده وصل إلى 17.3 مليار دولار.

أيضاً أشار محللون إلى أن "الخوف من تفويت الفرصة" يعزز الزيادة في أسعار المعدن النفيس.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار البلاتين بنسبة 3% إلى 1666.47 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2013. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 8.4% إلى 1449.69 دولار، مسجلًا أعلى مستوياته في فترة تتجاوز العامين.

سعر الذهب عيار سعر بنوك معادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

حكم تأجيل غسل الجنابة

هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟.. مجدي عاشور يجيب

بالصور

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد