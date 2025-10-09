أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% بعد تجاوز مستوى الـ 4000 دولار

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى أعلى من مستوى 4000 دولار للأونصة لأول مرة، خلال مع الحصول على الدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع نطاقاً، إلى جانب توقعات خفض معدلات الفائدة في الفدرالي الأميركي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن.

أيضاً ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى تاريخي يوم الأربعاء، لتحذو حذو مستويات الذهب القياسية مع توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4050.24 دولار للأونصة في الساعة 13:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش).

أيضاً صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 4070.5 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.2% إلى 49.39 دولار للأونصة، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 49.57 دولار في وقت سابق من التعاملات.

اقرأ أيضاً: على غرار الذهب.. أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

وعلق مدير الذهب والفضة في شركة ميتالز فوكس، ماثيو بيغوت، قائلاً: "تعكس قوة الذهب خلفية اقتصادية كلية وجيوسياسية إيجابية للغاية لأصول الملاذ الآمن، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الملاذات التقليدية الأخرى"، بحسب وكالة رويترز.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً كمخزن للقيمة في أوقات عدم الاستقرار، وارتفعت أسعار المعدن الثمين بنسبة 54% منذ بداية العام، بعد زيادتها بنسبة 27% في العام الماضي.

ويُعتبر الذهب من أفضل الأصول أداءً خلال العام الحالي، متجاوزًا بذلك ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وبتكوين، وفي حين تعرض الدولار الأميركي والنفط الخام لخسائر.

أيضاً زادت الفضة بنسبة 71% منذ بداية 2025، مستفيدةً من نفس العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب، إلى جانب ضيق السوق الفورية.

وحصلت أسعار المعادن النفيسة خلال العام الحالي على الدعم من عدد من العوامل، تتضمن توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية، وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، والشراء القوي من البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، وأيضاً تراجع العملة الأميركية.

وقال بيغوت: "مع استمرار هذه العوامل حتى عام 2026، لا نرى أي محفز حقيقي قد يدفع الذهب إلى التراجع بشكل ملموس في الوقت الحالي. لذلك، نتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال العام في محاولة لبلوغ مستوى 5000 دولار للأونصة".

في سياق متصل، تتوقع الأسواق خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المُقبل للاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الشهر، مع توقع خفض آخر في آخر شهور العام.

وبحسب ما كشفه محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي الصادر يوم الأربعاء، اتفق مسؤولو البنك خلال اجتماعهم على أن المخاطر على سوق العمل الأميركية ارتفعت بشكل كافٍ لتبرير خفض معدلات الفائدة، لكن الكثيرين منهم ظلوا حذرين من زيادة التضخم،

وعالمياً، وصلت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى 64 مليار دولار حتى تاريخه، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، مسجلةً رقمًاً قياسياً في سبتمبر وحده وصل إلى 17.3 مليار دولار.

أيضاً أشار محللون إلى أن "الخوف من تفويت الفرصة" يعزز الزيادة في أسعار المعدن النفيس.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار البلاتين بنسبة 3% إلى 1666.47 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2013. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 8.4% إلى 1449.69 دولار، مسجلًا أعلى مستوياته في فترة تتجاوز العامين.