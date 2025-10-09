انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ما حدّ من الإقبال على الملاذات الآمنة، رغم أن المعدن الأصفر ظل قريبًا من مستوياته القياسية الأخيرة.



ولا يزال الذهب مدعومًا بمخاوف تتعلق بالأوضاع المالية في اليابان، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، والأزمة السياسية في فرنسا، وفقا لمنصة "إنفستنج " المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.



كما ساهمت النبرة المائلة إلى التيسير في محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر الماضي في إبقاء الأسواق متفائلة بشأن مزيد من خفض معدلات الفائدة، وهو ما دعم الذهب أيضًا.



وتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4039.34 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4056.67 دولار للأوقية.



وكان الذهب الفوري قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 4059.34 دولار للأوقية في وقت سابقاليوم بعد تجاوزه للمرة الأولى حاجز 4000 دولار للأوقية.



وواجه الذهب بعض عمليات جني الأرباح بعدما خفّ الإقبال على الأصول الآمنة عقب توصل إسرائيل وحماس إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة.



وجاء الاتفاق بعد محادثات غير مباشرة بين الجانبين جرت في مصر، بعد أيام فقط من الذكرى الثانية لهجوم حماس عبر الحدود الذي أشعل آخر الحروب بين الطرفين.



واتفق الجانبان على المرحلة الأولى من إطار عمل مكوَّن من 20 بندًا اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن أيضًا خططًا لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة ومسارًا نحو إدارة فلسطينية مستقبلية للقطاع.



وإذا نُفّذ الاتفاق بالكامل، فقد يُقرّب الجانبين أكثر من أي جهود سابقة لتحقيق السلام.

وقد أدّى نبأ وقف إطلاق النار إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع في الأسواق المعتمدة على المخاطر.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، جاء أداء أسعار المعادن الأوسع نطاقًا متباينًا، لكنها لا تزال تحافظ على مكاسب قوية في الأسابيع الأخيرة وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في أكتوبر الجاري.



واستقرت أسعار البلاتين الفوري عند 1660.98 دولارًا للأوقية بعد أن بلغت هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 49.1135 دولارًا للأوقية، مقتربة من مستويات قياسية تتجاوز 50 دولارًا للأوقية.



ويركز المستثمرون اليوم على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خطط البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة.