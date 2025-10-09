قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

شهدت محلات الصاغة في مصر، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بنحو 16 جنيهًا عن آخر تحديث، وسط حالة من الهدوء التي سيطرت على التعاملات مع نهاية الأسبوع. 

يأتي هذا التراجع بعد موجة من التقلبات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، متأثرًا بتغيرات الأسعار العالمية وسعر الدولار في السوق المحلية. 

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

أسعار الذهب في الصاغة اليوم

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 6194.25 جنيهًا للبيع و6165.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض واضح مقارنة بتعاملات منتصف الأسبوع.

أما عيار 22 فقد بلغ 5678 جنيهًا للبيع و5652 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – 5420 جنيهًا للبيع و5395 جنيهًا للشراء.

وجاء عيار 18 عند 4645.75 جنيهًا للبيع و4624.25 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 14 3613.25 جنيهًا للبيع و3596.75 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12 فقد وصل إلى 3097.25 جنيهًا للبيع و3082.75 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 9 – الأقل من حيث النقاء – 2322.75 جنيهًا للبيع و2312.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

أسعار الجنيه الذهب والأوقية اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 43360 جنيهًا للبيع و43160 جنيهًا للشراء، بينما استقر سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية عند 4026.54 دولارًا للبيع و4026.25 دولارًا للشراء.

تحليل السوق وتوقعات الخبراء

يرى خبراء سوق الذهب أن حالة التراجع الحالية تعود إلى هدوء الطلب المحلي في نهاية الأسبوع، إضافة إلى استقرار نسبي في الأسعار العالمية. ويتوقع محللون أن تظل الأسعار متذبذبة خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تحركات في سعر الدولار أو أسعار الفائدة الأمريكية.

