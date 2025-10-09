تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

شهدت محلات الصاغة في مصر، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بنحو 16 جنيهًا عن آخر تحديث، وسط حالة من الهدوء التي سيطرت على التعاملات مع نهاية الأسبوع.

يأتي هذا التراجع بعد موجة من التقلبات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، متأثرًا بتغيرات الأسعار العالمية وسعر الدولار في السوق المحلية.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 6194.25 جنيهًا للبيع و6165.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض واضح مقارنة بتعاملات منتصف الأسبوع.

أما عيار 22 فقد بلغ 5678 جنيهًا للبيع و5652 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – 5420 جنيهًا للبيع و5395 جنيهًا للشراء.

وجاء عيار 18 عند 4645.75 جنيهًا للبيع و4624.25 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 14 3613.25 جنيهًا للبيع و3596.75 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12 فقد وصل إلى 3097.25 جنيهًا للبيع و3082.75 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 9 – الأقل من حيث النقاء – 2322.75 جنيهًا للبيع و2312.25 جنيهًا للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 43360 جنيهًا للبيع و43160 جنيهًا للشراء، بينما استقر سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية عند 4026.54 دولارًا للبيع و4026.25 دولارًا للشراء.

تحليل السوق وتوقعات الخبراء

يرى خبراء سوق الذهب أن حالة التراجع الحالية تعود إلى هدوء الطلب المحلي في نهاية الأسبوع، إضافة إلى استقرار نسبي في الأسعار العالمية. ويتوقع محللون أن تظل الأسعار متذبذبة خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تحركات في سعر الدولار أو أسعار الفائدة الأمريكية.