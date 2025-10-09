تخطى 6 آلاف جنيه| ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم.. وخبراء يعلقون

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها القياسية التي سجلتها في تعاملات أمس الأربعاء، وسط استمرار الطلب المحلي المرتفع وحالة من الترقب في الأسواق العالمية. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6194 جنيهًا، وهو أعلى مستوى له حتى الآن، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5420 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

ووفقًا لبيان صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على مكاسبها الأخيرة، مدعومة بتقلبات الأسعار العالمية، واستقرت عند المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل اليوم الخميس 6194 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5420 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري. وتتراوح قيمة المصنعية بين 100 و150 جنيهًا حسب كل تاجر.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4645 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجّل نحو 43360 جنيهًا دون المصنعية.

عوامل استقرار الأسعار محليًا

وأرجع خبراء شعبة الذهب هذا إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلي، فضلًا عن ترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة في أسعار الدولار وأسعار الفائدة. كما أشاروا إلى أن حالة الحذر في الأسواق العالمية وانخفاض الإقبال على البيع ساهمت في تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأكدت الشعبة أن السوق المحلي يشهد حالة من الجمود النسبي في المبيعات خلال الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار القياسية التي دفعت بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، في انتظار انخفاض محتمل بالأسعار أو استقرار أكبر في السوق.

الذهب عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، سجّل سعر الذهب الفوري 4039.34 دولارًا للأوقية، بينما بلغت عقود الذهب الآجلة مستوى 4058.92 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات منصات التداول العالمية.

ويأتي هذا الأداء المستقر في ظل ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف المستمرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل أسعار الذهب العالمية التحرك في نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة حال استمرار التوترات الجيوسياسية أو تراجع الدولار.

وفي المقابل، قد تشهد الأسعار المحلية تحركات محدودة مرتبطة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف الاستيراد.

وأكدت الشعبة أن الذهب سيبقى خيارًا استثماريًا مفضلاً لدى المصريين، سواء في صورة مشغولات أو سبائك، نظرًا إلى قدرته على الحفاظ على القيمة وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.