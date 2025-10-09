قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
تحقيقات وملفات

تخطى 6 آلاف جنيه| ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم.. وخبراء يعلقون

ارتفاع قياسي.. أسعار الذهب اليوم
ارتفاع قياسي.. أسعار الذهب اليوم
إسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها القياسية التي سجلتها في تعاملات أمس الأربعاء، وسط استمرار الطلب المحلي المرتفع وحالة من الترقب في الأسواق العالمية. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6194 جنيهًا، وهو أعلى مستوى له حتى الآن، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5420 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

ووفقًا لبيان صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على مكاسبها الأخيرة، مدعومة بتقلبات الأسعار العالمية، واستقرت عند المستويات التالية:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل اليوم الخميس 6194 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5420 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري. وتتراوح قيمة المصنعية بين 100 و150 جنيهًا حسب كل تاجر.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4645 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: سجّل نحو 43360 جنيهًا دون المصنعية.

عوامل استقرار الأسعار محليًا

وأرجع خبراء شعبة الذهب هذا إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلي، فضلًا عن ترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة في أسعار الدولار وأسعار الفائدة. كما أشاروا إلى أن حالة الحذر في الأسواق العالمية وانخفاض الإقبال على البيع ساهمت في تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأكدت الشعبة أن السوق المحلي يشهد حالة من الجمود النسبي في المبيعات خلال الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار القياسية التي دفعت بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، في انتظار انخفاض محتمل بالأسعار أو استقرار أكبر في السوق.

الذهب عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، سجّل سعر الذهب الفوري 4039.34 دولارًا للأوقية، بينما بلغت عقود الذهب الآجلة مستوى 4058.92 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات منصات التداول العالمية.

ويأتي هذا الأداء المستقر في ظل ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف المستمرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل أسعار الذهب العالمية التحرك في نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة حال استمرار التوترات الجيوسياسية أو تراجع الدولار.

وفي المقابل، قد تشهد الأسعار المحلية تحركات محدودة مرتبطة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف الاستيراد.

وأكدت الشعبة أن الذهب سيبقى خيارًا استثماريًا مفضلاً لدى المصريين، سواء في صورة مشغولات أو سبائك، نظرًا إلى قدرته على الحفاظ على القيمة وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

