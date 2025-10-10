قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

سجل سعر الذهب في مصر، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر اليوم

ومع أول تداولات اليوم  لم تتحرك قيمة المعدن الأصفر علي مختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يصعد

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات أمس الخميس علي مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

معدل زيادة الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب في المتوسط زيادة سجلت 210 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وخلال الأسابيع الماضية صعد سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة بما يعادل 350 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 5415 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6188 جنيه للبيع و6222 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5415 جنيه للبيع و 5445 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 نحو 4641 جنيه للبيع و 4667 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3610 جنيه للبيع و 3630 جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4043 دولار للبيع و 4043 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.32 ألف جنيه للبيع و 43.56 ألف جنيه للشراء

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

سعر الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب أمس الخميس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها يوم أمس، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولاراً الأربعاء الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولاراً للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

وقفز المعدن النفيس بنحو 54% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوّط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.91 دولاراً للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولاراً أمس الأربعاء، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1650.60 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1435.25 دولاراً.

