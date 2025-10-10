قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-10-2025

محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025 مقارنة بما كان عليه أمس في محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

واستمر تراجع جرام الذهب داخل محلات الصاغة منذ أمس بمقدار جديد وصل 75 جنيها، ليصل مجمل ما تعرض له من خسائر في يوم واحد نحو 210 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

آخر تحديث لجرام الذهب

بلغ آخر تحديث لجرام الذهب في المتوسط نحو 5205 جنيه في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيها للبيع و5971 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا حوالي 5205 جنيهات للبيع و5225 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيها للبيع و4478 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3470 جنيها للبيع و3483 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و41.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولارا للبيع و3888 دولارا للشراء.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمية

استقرت أسعار الذهب أمس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها ، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولار أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولار للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر وديسمبر، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.

مال واعمال اخبار مصر

