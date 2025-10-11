قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
الحمادي: بطولة السوبر المصري ستكون مميزة..وهذا ما يحتاجه الزمالك
الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه..وأتمنى تدارك الأخطاء
إدارة ترامب تسرح أكثر من 4 آلاف موظف فيدرالي مع إستمرار الإغلاق الحكومي
أسلك واحدة .. جيهان الشماشرجي تحتفل بعيد ميلاد روبي.. والأخيرة ترد
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حرص كلا من  إياد نصار وكريم عبد العزيز ، على حضور حفل زفاف ابنة الشهيد ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك، والذي جسد شخصيته خلال أحداث مسلسل الاختيار 2، الذي عُرض في موسم رمضان 2021


احتفلت أسرة الشهيد المقدم محمد مبروك، بحفل زفاف ابنة الشهيد الذي اسشهد أثناء أداء واجبه الوطني.

أقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وشهد حضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، تقديرًا لتاريخ الشهيد محمد مبروك وتضحياته في سبيل الوطن.

وكان من أبرز الحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل،والفنان كريم عبد العزيز الذين حرصوا على تلبية دعوة أسرة الشهيد ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة.

استشهد المقدم محمد مبروك في 17 نوفمبر 2013. كان المقدم محمد مبروك رمزا للشجاعة والدهاء، ضابطا من الطراز الأول فى جهاز الأمن الوطنى، حيث لعب دورا محوريا فى إحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وبفضل جهوده وزملائه، تمكن من إسقاط العديد من قيادات الجماعة وتوثيق أدلة قوية أدت إلى اعتقالهم ومثولهم أمام العدالة.

وكان من أسباب استهداف الشهيد محمد مبروك كشفه عن تخابر وتآمر قيادات جماعة الإخوان إبان فترة حكمهم وقبلها. واستشهد محمد مبروك أمام منزله فى مدينة نصر، بعد أن أطلق عليه الإرهابيون 12 طلقة.

محمد مبروك كريم عبد العزيز إياد نصار

