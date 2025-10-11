إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حرص كلا من إياد نصار وكريم عبد العزيز ، على حضور حفل زفاف ابنة الشهيد ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك، والذي جسد شخصيته خلال أحداث مسلسل الاختيار 2، الذي عُرض في موسم رمضان 2021



احتفلت أسرة الشهيد المقدم محمد مبروك، بحفل زفاف ابنة الشهيد الذي اسشهد أثناء أداء واجبه الوطني.

أقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وشهد حضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، تقديرًا لتاريخ الشهيد محمد مبروك وتضحياته في سبيل الوطن.

وكان من أبرز الحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل،والفنان كريم عبد العزيز الذين حرصوا على تلبية دعوة أسرة الشهيد ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة.

استشهد المقدم محمد مبروك في 17 نوفمبر 2013. كان المقدم محمد مبروك رمزا للشجاعة والدهاء، ضابطا من الطراز الأول فى جهاز الأمن الوطنى، حيث لعب دورا محوريا فى إحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وبفضل جهوده وزملائه، تمكن من إسقاط العديد من قيادات الجماعة وتوثيق أدلة قوية أدت إلى اعتقالهم ومثولهم أمام العدالة.

وكان من أسباب استهداف الشهيد محمد مبروك كشفه عن تخابر وتآمر قيادات جماعة الإخوان إبان فترة حكمهم وقبلها. واستشهد محمد مبروك أمام منزله فى مدينة نصر، بعد أن أطلق عليه الإرهابيون 12 طلقة.