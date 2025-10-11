قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية



أفادت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية اليوم السبت بأن جيش بلادها إستعرض لأول مرة صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-20 المطور حديثا من بين أسلحة جديدة أخرى في عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم وفقا .



وشهدت ساحة كيم إيل-سونغ عرضا عسكريا ضخما بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمسؤولين رفيعي المستوى من الصين وروسيا وفيتنام ودول أخرى، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تعزيز دبلوماسيتها مع الدول ضد الغرب واستعراض ترسانتها النووية.

كما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخبر عن العرض العسكري، واصفة الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد بأنه أقوى نظام أسلحة نووية إستراتيجية.



و صاروخ هواسونغ-20 قادر على ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة



وقالت الوكالة إن مع دخول صاروخ هواسونغ-20، أقوى نظام أسلحة نووية استراتيجية لكوريا الشمالية إلى الساحة، وصلت هتافات المتفرجين الحماسية إلى ذروتها.

وفي الشهر الماضي، كشفت الوكالة عن اختبار محرك صاروخي جديد عالي القدرة يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه سيستخدم في الجيل القادم من صاروخ هواسونغ-20 الباليستي العابر للقارات.