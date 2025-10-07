الخارجية الصينية: رئيس الوزراء سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، قالت إن رئيس الوزراء سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع.

وفيوقت سابق قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن بيونج يانج خصصت أصولا استراتيجية؛ للرد على الحشد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وتعهد باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، وذلك بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية "ستطور بلا شك إجراءات عسكرية إضافية"؛ من أجل الاستعداد للرد على الحشد العسكري للقوات الأمريكية، دون أن يُقدّم أي تفاصيل إضافية حول ماهية تلك الإجراءات.

وأضافت الوكالة، أن كيم أدلى بهذه التصريحات، خلال معرض عسكري أقيم قبل أيام من حلول الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

وقال كيم: "بالتناسب المباشر مع الحشد العسكري الأمريكي في كوريا (الجنوبية)؛ ازداد اهتمامنا الاستراتيجي بالمنطقة، وبناء عليه، خصصنا أصولا خاصة لأهداف رئيسية ذات أهمية".

وأضاف: "أعتقد أن أعدائنا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاتجاه الذي تتطور فيه بيئتهم الأمنية".