2 مليار دولار مسروقة.. قراصنة كوريا الشمالية يحققون رقما قياسيا مخيفا

وفقا لشركة تحليل البيانات "البلوكتشينية إليبتك"، تمكن قراصنة يعملون لصالح الحكومة الكورية الشمالية من سرقة أكثر من 2 مليار دولار من العملات المشفرة حتى الآن هذا العام.

وقد نشرت “إليبتك”، تقديرا جديدا عبر مدونتها، والذي قالت إنه يمثل “أكبر إجمالي سنوي في التاريخ، مع بقاء ثلاثة أشهر على نهاية العام”، ويستند التقدير إلى أكثر من 30 هجوما سيبرانيا وقع هذا العام.

وكان الرقم القياسي السابق في عام 2022، حينما سرقت كوريا الشمالية 1.35 مليار دولار، ومنذ عام 2017، بلغت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المسروقة من قبل النظام الكوري الشمالي أكثر من 6 مليار دولار، مع تأكيد “إليبتك” أن هذا الرقم قد يكون أقل من الواقع.

وقالت “إليبتك” في المدونة: “الرقم الفعلي قد يكون أعلى. نسبة السرقات الإلكترونية المنسوبة إلى كوريا الشمالية ليست علما دقيقا”.

وأضافت الشركة: “نحن على دراية بالعديد من السرقات الأخرى التي تحمل بعض الخصائص المرتبطة بنشاطات كوريا الشمالية، لكن لا توجد أدلة كافية لربطها بشكل قاطع، وهناك سرقات أخرى على الأرجح لم يتم الإبلاغ عنها وما زالت مجهولة”.

وتستمر كوريا الشمالية في استهداف بورصات العملات المشفرة كأهداف رئيسية، ولكن في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة المرتبطون بالنظام في استهداف "الأفراد ذوي الثروات الكبيرة" الذين يمتلكون كميات ضخمة من العملات المشفرة.

وقالت “إليبتك” إن هناك تحولا جديدا في أسلوب الهجمات: “الغالبية العظمى من الهجمات في 2025 تمت عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم القراصنة بخداع أو التلاعب بالأفراد للحصول على الوصول إلى العملات المشفرة”.

وأشارت إلى أن هذا يعد تحولا عن الهجمات السابقة التي كانت تستغل في كثير من الأحيان الثغرات التقنية في البنية التحتية للعملات المشفرة، هذا التحول يبرز أن النقطة الضعيفة في أمان العملات المشفرة أصبحت بشرية بشكل متزايد، بدلا من كونها تقنية.

وتوافق تقديرات إليبتك مع تقديرات أخرى من منظمات متعددة. ففي العام الماضي، قدرت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا ما يقارب 3 مليارات دولار من العملات المشفرة بين عامي 2017 و2023.

وعند إضافة تقديرات إليبتك لهذا العام 2 مليار دولار مع تقديرات العام الماضي 742.8 مليون دولار، يصل الإجمالي إلى ما يقارب 6 مليارات دولار.

كما اتهمت حكومات اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة القراصنة الكوريين الشماليين بسرقة أكثر من 659 مليون دولار في عام 2024، وهي تقديرات تتماشى مع تقديرات إليبتك.

تعتقد الأمم المتحدة أن النظام الذي يقوده كيم جونغ أون يستخدم العملات المشفرة المسروقة لتمويل برنامجه النووي.

كان أكبر سرقة لهذا العام قد تمت من خلال الاستيلاء على أكثر من 1.4 مليار دولار من بورصة Bybit للعملات المشفرة، والتي نسبها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وعدة شركات ومنظمات مراقبة للبلوكتشين إلى كوريا الشمالية.

وقد كانت Axie Infinity (625 مليون دولار في 2022)، Harmony (100 مليون دولار في 2022)، و WazirX (235 مليون دولار في 2024) من بين العديد من الضحايا الذين استهدفهم قراصنة كوريا الشمالية في عالم العملات المشفرة عبر السنوات.