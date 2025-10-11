قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
الحمادي: بطولة السوبر المصري ستكون مميزة..وهذا ما يحتاجه الزمالك
الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه..وأتمنى تدارك الأخطاء
إدارة ترامب تسرح أكثر من 4 آلاف موظف فيدرالي مع إستمرار الإغلاق الحكومي
أسلك واحدة .. جيهان الشماشرجي تحتفل بعيد ميلاد روبي.. والأخيرة ترد
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية

مذيعة الجزيرة
مذيعة الجزيرة
منار نور

أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر لحظة غريبة داخل استوديو قناة الجزيرة الإنجليزية في لندن، حين ظهر فأر يقفز على الطاولة أثناء البث المباشر.


وبحسب المقطع المنتشر، فقد تفاجأت المذيعة بظهور الفأر أمامها أثناء تقديمها للنشرة الإخبارية، لتطلق صرخة مفاجئة وتغادر مقعدها في بث مباشر أثار استغراب المشاهدين.


وبعد لحظات قصيرة، عادت المذيعة إلى الطاولة بابتسامة محاوِلة استكمال النشرة بهدوء واحترافية، رغم الموقف غير المتوقع الذي حدث أمام الكاميرات.


المشهد السريع أثار تساؤلات كثيرة بين رواد مواقع التواصل حول مدى واقعية الفيديو، إذ رأى البعض أنه موقف حقيقي التقطته الكاميرات بالصدفة، بينما شكك آخرون في مصداقيته، مرجحين أن يكون مقطعًا مفبركًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع دقة التفاصيل وطبيعة الحركة في الفيديو

مذيعة الجزيره فأر طهور فأر في الاستديو

