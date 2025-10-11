بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية

أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر لحظة غريبة داخل استوديو قناة الجزيرة الإنجليزية في لندن، حين ظهر فأر يقفز على الطاولة أثناء البث المباشر.



وبحسب المقطع المنتشر، فقد تفاجأت المذيعة بظهور الفأر أمامها أثناء تقديمها للنشرة الإخبارية، لتطلق صرخة مفاجئة وتغادر مقعدها في بث مباشر أثار استغراب المشاهدين.



وبعد لحظات قصيرة، عادت المذيعة إلى الطاولة بابتسامة محاوِلة استكمال النشرة بهدوء واحترافية، رغم الموقف غير المتوقع الذي حدث أمام الكاميرات.



المشهد السريع أثار تساؤلات كثيرة بين رواد مواقع التواصل حول مدى واقعية الفيديو، إذ رأى البعض أنه موقف حقيقي التقطته الكاميرات بالصدفة، بينما شكك آخرون في مصداقيته، مرجحين أن يكون مقطعًا مفبركًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع دقة التفاصيل وطبيعة الحركة في الفيديو