وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه

ناقش وزير الخارجية ونظيره الأمريكي هاتفيا الأوضاع فى المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة.

كما ناقش وزير الخارجية ونظيره الأمريكي الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، أن قمة شرم الشيخ تعد حدثا تاريخيا فريدا من نوعه

وأشاد وزير الخارجية الأمريكى بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس السيسي والدولة المصرية والذي ساهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي

فيما أكد وزير الخارجية المصري أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض سواء خلال المرحلة الأولى أو الثانية

وأوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة خاصة الشعب الفلسطينى

ولفت وزير الخارجية، إلى أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.