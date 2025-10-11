مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة

دعا صحفيون دوليون إسرائيل إلى السماح للصحفيين بالدخول الفوري إلى غزة عقب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لينضموا بذلك إلى قائمة من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تطالب بحرية الصحافة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.



وحثت جمعية الصحافة الأجنبية إسرائيل، في بيان نشرته الليلة الماضية، على فتح الحدود فوراً والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة الآن نظرًا لتوقف الأعمال العدائية.



وأشارت الجمعية، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية في تقرير نشرته اليوم /السبت/، إلى أنه من المتوقع أن تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية بسماع الحجج في 23 أكتوبر الجاري، بعد مرور أكثر من عام سُمح فيه لإسرائيل بتأخير ردها.

ومنعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة وتغطية الحرب منذ 7 أكتوبر عام 2023، ولم تسمح إلا لعدد قليل منهم بالدخول تحت إشراف عسكري صارم في جولات إرشادية نظمتها القوات الإسرائيلية، بحسب (الجارديان).

واعتمدت وسائل الإعلام الدولية على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين في غزة، وعلى التواصل مع أفراد من المدنيين الفلسطينيين وموظفي وكالات الإغاثة والعاملين في المجال الطبي.

وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين هم الأكثر تعرضاً للخطر في العالم، حيث قُتل 197 منهم في هجمات إسرائيلية خلال العامين الماضيين، إذ نفذت إسرائيل 25 عملية قتل موجهة ضد صحفيين في تلك الفترة، ووصفت اللجنة تلك العمليات بأنها جرائم قتل.



وقال موريس تيدبال-بينز المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أمس الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في جنوب لبنان في 13 أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز وإصابة ستة آخرين، بينهم صحفيان من وكالة فرانس برس، يعد جريمة حرب.

ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة، الهجوم بأنه "هجوم متعمد ومستهدف ومزدوج" ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وفي فبراير عام 2024، وقعت أكثر من 30 مؤسسة إخبارية، بما في ذلك صحيفة الجارديان، على رسالة تطالب بحماية الصحفيين في غزة.