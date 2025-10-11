مجدي عبد الغني يشارك صورا من زيارته لـ حسن شحاتة

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من زيارته لحسن شحاته داخل المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقام كل من أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وشوقي غريب، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأولمبي، والإعلامي مهيب عبد الهادي، والمدرب حماده صدقي، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج حاليًا، للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاءت الزيارة في أجواء مليئة بالمشاعر الطيبة والدعوات بالشفاء، حيث حرص الوفد على دعم المعلم معنويًا، والتأكيد على مكانته الكبيرة في قلوب الجماهير المصرية ومحبي كرة القدم.

وفي السياق نفسه، زار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطمئنان على حالته الصحية وتقديم كل سبل الرعاية اللازمة.

وزير الصحة يطمئن على صحة حسن شحاتة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير نقل للكابتن حسن شحاتة تحيات رئيس الجمهورية وتمنياته بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يواصل تقديم الرعاية الكاملة له على مدار الساعة.

وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة تتابع الحالة الصحية للمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بشكل دقيق ومستمر حتى يتماثل تمامًا للشفاء ويغادر المستشفى في أقرب وقت ممكن.

ويُعد الكابتن حسن شحاتة أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية والعربية، بعدما قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية (2006 و2008 و2010)، في إنجاز تاريخي لم يتكرر في القارة السمراء.