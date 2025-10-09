القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى



نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، صورة للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، خلال تلقيه العلاج بأحد المستشفيات، وظهر فيها "المعلم" مستلقيًا على سرير المستشفى أثناء متابعته للعلاج من أحد أمراض القلب.



وأرفق جمال شعبان الصورة بتعليق مؤثر قال فيه:

“القلب الأبيض، القلب الطيب، قلب المعلم حسن شحاتة، اللي يا ما اتبرع كتير لبسطاء مرضى معهد القلب.”



المنشور أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت الدعوات من الجماهير والمحبين للمدرب القدير بالشفاء العاجل، مؤكدين تقديرهم الكبير لتاريخه الحافل بالعطاء والإنجازات داخل وخارج الملاعب.