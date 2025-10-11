قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
توك شو

أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تبنّت حركة طالبان باكستان سلسلة هجمات دامية أدّت إلى مقتل 23 شخصًا في شمال غرب باكستان، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، نقلاً عن ما بثّته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل اليوم.

تصاعد في وتيرة العنف

تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية في مناطق شمال غرب باكستان، حيث تنشط الجماعات المسلحة، وخاصة في المناطق القبلية القريبة من الحدود مع أفغانستان.

طالبان تعلن المسئولية

وفي بيان نُشر عبر وسائل إعلام مرتبطة بالحركة، أعلنت طالبان باكستان مسؤوليتها عن العمليات التي استهدفت مواقع لقوات الأمن، مشيرة إلى أنها تأتي "رداً على العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة ضد مقاتليها".

ردود فعل رسمية متوقعة

من المتوقع أن تصدر الحكومة الباكستانية بياناً خلال الساعات المقبلة للرد على هذه الهجمات، في وقت تواصل فيه قوات الأمن عمليات التمشيط والملاحقة للعناصر المسلحة في المناطق المتضررة.

مناطق شمال غرب باكستان وكالة الأنباء الفرنسية القاهرة الإخبارية

