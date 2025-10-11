أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان

تبنّت حركة طالبان باكستان سلسلة هجمات دامية أدّت إلى مقتل 23 شخصًا في شمال غرب باكستان، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، نقلاً عن ما بثّته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل اليوم.

تصاعد في وتيرة العنف

تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية في مناطق شمال غرب باكستان، حيث تنشط الجماعات المسلحة، وخاصة في المناطق القبلية القريبة من الحدود مع أفغانستان.

طالبان تعلن المسئولية

وفي بيان نُشر عبر وسائل إعلام مرتبطة بالحركة، أعلنت طالبان باكستان مسؤوليتها عن العمليات التي استهدفت مواقع لقوات الأمن، مشيرة إلى أنها تأتي "رداً على العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة ضد مقاتليها".

ردود فعل رسمية متوقعة

من المتوقع أن تصدر الحكومة الباكستانية بياناً خلال الساعات المقبلة للرد على هذه الهجمات، في وقت تواصل فيه قوات الأمن عمليات التمشيط والملاحقة للعناصر المسلحة في المناطق المتضررة.