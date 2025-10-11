رئيس الوزراء: 53.5% نسبة الفتيات المقيدين بالجامعات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي ترامب و دولة قطر و الأجهزة السيادية لجهودهم في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة والتي استمرت على مدار عامين مشيرا أن كل أجهزة مصر السيادية عملت علي إدخال المساعدات وانهاء الحرب .

وقدم مدبولي التهنئة للفتيات لافتا إلى أن اليوم هو اليوم العالمي للفتاة مشيرا إلى أن دور الفتاة المصرية واضح في العمل، قائلا إنه التقي عدد من الفتيات خلال جولته بمصانع محافظة القليوبية يعملون في المصانع مشيرا إلي أن عدد الفتيات المقيدين بالجامعات المصرية ٥٣.٥ ٪؜.

وتابع مدبولي أن جولته اليوم في محافظة القليوبية شملت تفقد اسكان عواصم المحافظات لافتا أن المحافظة بها ١٥٥٠٠ وحدة سكنية في القليوبية وأن أراضي هذه العمارات كانت مقالب للقمامة ومهملة واليوم نري مساكن مميزة في هذه الاماكن .