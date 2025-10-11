باستثمارات 6 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح مجمع مواقف قفط بعد تطويره

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتح محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، اليوم السبت، مجمع مواقف قفط – قنا (موقف رقم 1)، المقام على مساحة 1800 متر مربع بطريق مصر - أسوان الزراعي شمال كوبري المرور، وذلك بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائب عبد الفتاح دنقل، والنائب أشرف أبو دقة، عضوي مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمحلية.

وخلال الافتتاح، حرص محافظ قنا على الاستماع لآراء الركاب والسائقين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

كما تفقد مستوى النظافة العامة بالمجمع ودورات المياه، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الوحدة المحلية لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح مجمع المواقف الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل بين المراكز والمدن وتخفيف الازدحام داخل المناطق الحيوية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة بما يحقق الراحة والأمان لمواطني قنا.

محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة 

في سياق آخر، تفقد المحافظ مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة بمركز قفط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المدرسة، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وتابع عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المدرسة احتفالًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث عبّر عن سعادته بما شاهده من فقرات متميزة تعكس روح الانتماء الوطني والوعي لدى طلاب المدرسة.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ صيانة شاملة للأعمال الاعتيادية والصحية والكهربية، وتجديد الفصول الدراسية وتزويدها بالمقاعد والسبورات الحديثة، فضلًا عن تطوير واجهات المدرسة والموقع العام، وتعلية السور واستبدال البوابات الرئيسية بما يحقق أعلى درجات الأمان للطلاب والعاملين.

وأوضح محافظ قنا أن المدرسة تضم 12 فصلا دراسيا وتعمل بنظام الفترتين (صباحية ومسائية)، وتستوعب نحو 876 طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة أعمال التطوير بلغت 3 ملايين و423 ألف جنيه، تم تنفيذها وفقا لأحدث المعايير الفنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأكد أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي التعليم اهتماما خاصا، باعتباره قاطرة التنمية وبداية الطريق نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف مراكز المحافظة.

وفي ختام جولته، هنأ الدكتور خالد عبد الحليم، أعضاء هيئة التدريس وطلاب المدرسة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل رمزًا للعزة والكرامة والفداء، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري في تحقيق النصر وصون كرامة الوطن.

