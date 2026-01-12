وزير الشئون النيابية: أجندة تشريعية مشتركة بين الحكومة والبرلمان الجديد

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن الحكومة سوف تعمل على التعاون التام مع مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يضم كل الكتل السياسية مشيرا الى أن المشهد السياسي يعكس إرادة الناخبين.

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم بالعاصمة الجديدة أنه سيكون هناك أجندة تشريعية تقدم يها الأولويات بالتنسيق بين أعضاء الحكومة واجتماع قريبا مع رئيس الوزراء لتحديد القوانين والتشريعات والأولويات التشريعية المقبلة واجتماعات مع الأطراف المعنية.

الحكومة الحالية لن تقدم برنامجها للبرلمان

ولفت الى أن الحكومة بسبق وأن قدمت برنامجها وحظيت بثقة مجلس النواب والبرنامج الجديد لن يقدم إلا مع تشكيل حكومة جديدة وبالتالي رئيس الجمهورية يحدد التوقيت ومدى التغيير أو التعديل وهذا من سلطات رئيس الجمهورية الدستورية.

وتابع : الحديث عن أن الحكومة تنال ثقة البرلمان يتم حال ما إذا ماتم تشكيل حكومة جديدة.