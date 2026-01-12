قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
برلمان

انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من أداء النواب الجدد اليمين

مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة
مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انتهت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، من أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، في الفصل التشريعي الثالث 2026.

من جانبها توجهت النائبة عبلة الهواري، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بالتهنئة للأعضاء الجدد، قائلة: أتقدم إليكم بخالص التهنئة على ثقة الشعب واختياركم في المجلس.
وقالت: “أتمنى لكم التوفيق في أداء دوركم الرقابي والتشريعي”.

وأعلنت البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، يعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويؤدي  أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين

ويعقب أداء اليمين الدستورية، البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب، فور إعلان انتخابه.

