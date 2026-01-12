أميرة زيدان عقب اليمين الدستورية: هدفنا في برلمان 2026 الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

أدت النائبة أميرة زيدان، اليوم، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، تزامنًا مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث، لتباشر مهامها النيابية تحت قبة البرلمان، في إطار الالتزام الدستوري بخدمة الوطن والمواطن.

وأكدت النائبة أميرة زيدان أن عضوية مجلس النواب تكليف ومسؤولية وطنية قبل أن تكون تشريفًا، مشددة على أن الجانب الخدمي يأتي على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تلبية احتياجات المواطنين، والتواصل الدائم معهم، ونقل مطالبهم المشروعة إلى الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت أن تمثيل المرأة داخل مجلس النواب يُعد خطوة مهمة تعكس ما تحظى به المرأة المصرية من ثقة ودعم غير مسبوقين من القيادة السياسية، مؤكدة أن تمكين المرأة سياسيًا وبرلمانيًا يمثل أحد مكتسبات الجمهورية الجديدة، ويترجم إيمان الدولة بدور المرأة كشريك أساسي في صنع القرار وبناء الوطن، مشيرة إلى حرصها على أن تكون صوتًا معبرًا عن قضايا المرأة والأسرة

وأكدت أنها ستبذل أقصى جهدها لخدمة الوطن والمواطن، بما يحقق الصالح العام ويواكب تطلعات الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار