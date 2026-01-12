محمود فوزي: الحكومة تتعهد أمام البرلمان بالرد السريع على الأسئلة وطلبات الإحاطة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن بابي وباب الحكومة مفتوح؛ للترحيب بأعضاء مجلس النواب، وللتواصل؛ للارتقاء بالأداء وخدمة المواطن المصري.

وأضاف محمود فوزي، خلال كلمته أمام البرلمان المصري من العاصمة الإدارية، أن الحكومة تتعهد أمام البرلمان بالرد السريع على الأسئلة وطلبات الإحاطة البرلمانية، متابعا: الشعب ينظر إليكم؛ لأنكم تمتلكون معدته وأدواته.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة سبق وقدمت برنامجها، وحظيت بثقة مجلس النواب، لافتا إلى أن البرنامج الجديد لن يُقدَّم إلا مع تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي رئيس الجمهورية يحدد التوقيت، ومدى التغيير أو التعديل، وهذا من سلطات رئيس الجمهورية الدستورية.