قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أصغر نائبة في البرلمان سچى عمرو هندي عن اعتلائها منصة المجلس: فخرٌ بالمسؤولية.. وتعهدٌ بخدمة الناس

سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب
سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

في أول أيام انعقاد مجلس النواب، عبّرت النائبة سچى عمرو هندي، أصغر نائبة في البرلمان، عن مشاعر الفخر الممزوجة بالرهبة أثناء اعتلائها منصة المجلس، تحت قبة أقدم مؤسسة نيابية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
 


وأكدت النائبة أن الوقوف على منصة مجلس النواب، وتحت راية علم مصر، شكّل لحظة فارقة مليئة بالإحساس بعِظم المسؤولية التشريعية والسياسية الملقاة على عاتق كل نائب، مشيرةً إلى أن كونها أصغر نائبة في البرلمان جعلها أكثر وعيًا بثقل هذه الأمانة، وبالدور التاريخي الذي يمثله المجلس منذ تأسيس الحياة النيابية في مصر مع مجلس شورى النواب عام 1866.

وأضافت أن البرلمان المصري يظل رمزًا عريقًا للحياة السياسية في أقدم دولة عرفت العمل البرلماني في المنطقة، وهو ما يفرض على جميع أعضائه العمل بإخلاص وجدية لخدمة مصالح الشعب المصري في كل ربوع الوطن.

وفي أول يوم لها تحت القبة، أعربت النائبة عن تطلعها إلى أن يوفقها الله للقيام بدور فعّال ومؤثر في العمل النيابي، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو خدمة المواطنين، مؤكدةً أن همّها الأول هو أن تكون إضافة حقيقية تنفع الناس وتعبر عن آمالهم.

ووجّهت النائبة رسالة خاصة إلى الشباب من مختلف الأعمار، مؤكدةً أن الجهد الصادق هو كل ما تملكه وتستطيع أن تقدمه، متعهدةً ببذل أقصى ما في وسعها لخدمة المواطنين، إيمانًا منها بأن التوفيق بيد الله وحده، وعليه التوكل وإليه المآب.


 

سچى عمرو هندي البرلمان مجلس النواب أصغر نائبة اليمين الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما معنى الاعتداء في الدعاء وما حكمه؟ أمين الفتوى يوضح

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

بالصور

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد