ديني

ما حكم الالتزام بـ مواقيت الصلاة الصادرة من هيئة المساحة؟.. الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أحمد سعيد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها مفاده ما حكم الالتزام بـ مواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة؟.

وكتبت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المقرر شرعًا أن كافة الأمور العلمية يُرجَع فيها إلى أهل العلم والاختصاص بها. 

حكم الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة

وأضافت دار الإفتاء في فتواها، "قد فَهِم علماء الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بمعايير العصر الفلكية، ووقَّتوها به توقيتًا دقيقًا فالتوقيتُ الحاليُّ الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تحديد أوقات الصلوات، يَجبُ الأخذُ به شرعًا".

روشتة للانتظام على مواقيت الصلاة

قدم الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حل سريع وفعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة ولا يداوم عليها.

وقال عاشور، في إحدى الدروس الدينية ، إن الصلاة فريضة لا تنقطع إلا مع طلوع الروح أو ذهاب العقل، لأن الإنسان هو الذي يحتاج إلى الصلاة في كل وقت لمقابلة الله.

ووجه سؤالا للمسلم الذي لا يصلي قال فيه: "كيف ضيعت وقتا ناداك الله فيه للقائه وترفضه؟ مناشدا المقصر في الصلاة أن يسارع إلى أداء الصلاة فور سماع الأذان ولا يتكاسل عنها، ونعلم أن النبي وهو في مرض الموت كان يحافظ على الصلاة لأنه يعرف قيمتها".

روشتة شرعية للحفاظ على مواقيت الصلاة
 

وقدم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، روشتة شرعية لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة ولا يداوم عليها.

وقال الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له: "ماذا أفعل حتى أنتظم في الصلاة؟"، إنه

1- يجب على الإنسان أن يقاوم هوى نفسه وأن يكون لديه همة وعزم والاستعانة بالله تعالى وأن يلجأ إلى الله جل شأنه داعيًا أن يهديه على إقامة الصلاة،

2- يجب عليكِ بمجرد سماعكِ للأذان أن تتركي ما يشغلكِ وتصلى، فإن انتظمتِ على ذلك ستصبح الصلاة شيئا أساسيًا فى حياتك اليومية".

3- وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "عليكِ أن تدعى الله بأن يهديكِ ويشرح صدركِ واستغفري الله كثيرًا وتستعيذي بالله كثيرًا وتوضئي وتذكري عظمة الله وأنكِ واقفة بين يديه".

وتابع: "إن الصلاة فريضة لا تنقطع إلا مع طلوع الروح أو ذهاب العقل، لأن الإنسان هو الذي يحتاج إلى الصلاة في كل وقت لمقابلة الله".

