تفاصيل افتتاح معرض شيري العالمي

من المقرر أن تعقد "قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025" خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر. وبالتزامن مع القمة، ينطلق معرض علامة شيري تحت شعار " في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما In Somewhere, For Somewhere- Be Somewhere" في مدينة ووهُو بالصين.

ويُعد المعرض أحد أبرز التجارب الغامرة في القمة، حيث يجمع بين أحدث التفاعلات الذكية المبتكرة وسرد قصصي يعتمد على المشاهد التفاعلية، ليجسد التزام شيري الراسخ بتقديم حلول تنقل ذكية للعائلات حول العالم، ورؤيتها في ضمان تجارب سفر ممتعة ومريحة على مستوى العالم.

يرتكز المعرض على ثلاثة محاور أساسية: تقنيات الهجين، والتنقل الكهربائي النقي الذكي، ورحلات العائلات، مبتعدًا عن النمط التقليدي في عرض المنتجات، ويتبنى مفهوم "أقصى درجات التصوير - Ultimate Imagery" الذي يدمج بين التكنولوجيا والفن وأسلوب الحياة المستقبلي في عالم السيارات، ليصنع فضاءً بيئيًا مبتكرًا.

ومن خلال هذه الرحلة الإبداعية، سيحظى الزوار بفرصة استكشاف بصمة شيري العالمية من مراحل "الانطلاق عالميًا" إلى "التموضع محليًا" وصولًا إلى "الارتقاء المستقبلي"، كما سيشهدون اندماجًا فريدًا يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والفن التقليدي، ليختبروا حلول التنقل الذكي كما ستكون في المستقبل.

شيري لا تبني سيارات فحسب، بل تصوغ نظامًا بيئيًا متكاملًا يتناغم مع جميع جوانب حياة عملائها. ويجسد المعرض استراتيجيتها "الإنسان + المركبة + الحياة" عبر ثلاثة مشاهد رئيسية: المنزل المريح، والتنقل اليومي، والتخييم العائلي. ومن خلالها، تبرز رحلة شيري من مجرد مزود للتنقل إلى شريك حياة، يقود المستخدمين إلى عصر جديد من الذكاء المعيشي.

كما سيُعرض خلال المعرض كامل محفظة أنظمة الدفع لدى شيري، من الطرازات الهجينة القابلة للشحن PHEV وصولًا إلى السيارات الكهربائية الخالصة EV. في رحلة تمتد من الكلاسيكيات الخالدة إلى المعايير العصرية الحديثة، لتكشف عن هندسة دقيقة تخدم ملايين العائلات حول العالم.

ويُعتبر المعرض ركنًا أساسيًا في تجربة "Co-New Experience" ضمن فعاليات قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025، إلى جانب برنامج اختبار القيادة الطويل CSH Endless Horizon، ومنتدى KOC، وإطلاقات العلامة التجارية.

وعلى عكس الطبيعة الديناميكية لهذه الفعاليات، يوفر المعرض مساحة هادئة للتواصل العميق، حيث يتجاوز العلاقة بين الإنسان والعلامة حدود المنتج والتقنية، ليخلق حالة من الانسجام والدفء تتخطى الكلمات.

ومع التحول السريع في صناعة السيارات نحو الذكاء والتكامل البيئي، تستكشف شيري كيفية جعل مبدأ "التعايش مع المستخدمين" ممارسة مستدامة. فمعرض علامة شيري ليس مجرد احتفاء بالابتكار التكنولوجي، بل هو دعوة مفتوحة. من خلال التجارب الغامرة والفضاءات السردية التي تحتفي بالتأويل الحر. يتيح المعرض للزوار فرصة العيش داخل التجربة، ليلمسوا دفء التكنولوجيا ويتواصلوا مع نبض النظام البيئي العالمي. وهنا لا يكونون مجرد متفرجين، بل مشاركين ومبدعين وشركاء في صناعة المستقبل.

ومع اقتراب موعد المعرض، يزداد الترقب لهذا الحدث الفريد الذي يحمل بين طياته الكثير من التفاصيل والروايات التي ستُكشف مباشرة في موقع الحدث.