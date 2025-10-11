قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع
سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت11-10-2025
السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

ارني سلوت
ارني سلوت
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن غضب جماهير إنجلترا من الهولندي آرني سلوت المدير الفني لـ فريق ليفربول الإنجليزي بعد تألق محمد صلاح مع منتخب مصر في الجولة الجولة الماضية أمام جيبوتي.

وأكد زاهر أن الجمهور الإنجليزي طالب سلوت بضرورة التعلم من حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر كيفية توظيف محمد صلاح في الملعب.

وكان منتخب مصر فاز على جيبوتي بثلاثية دون رد سجل محمد صلاح هدفين الثاني والثالث، خلال المباراة التي اقيمت يوم الأربعاء الماضي في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وقال سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أون المذاع على شاشة قناة أون سبورت: «الناس في إنجلترا بيقولوا لـ سلوت اتعلم من حسام حسن كيفية توظيف محمد صلاح».

وأضاف: «جماهير ليفربول بتقول لـ سلوت عايزين محمد صلاح بتاع منتخب مصر، شوف حسام حسن بيقربه للجول إزاي، إنت مش بتتعلم من حسام ليه؟».

وتابع: «بيقولوا لـ سلوت سيب محمد صلاح يلعب براحته ومتكفتهوش وهتلاقي أهداف زي الرز زي ما حصل في آخر مباراة لـ منتخب مصر أمام جيبوتي»

سيف زاهر آرني سلوت ليفربول محمد صلاح منتخب مصر جيبوتي حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

نتنياهو

تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

جمال بيومي: مصر نجحت في وقف إطلاق النار بغزة عبر دبلوماسية رفيعة

جانب من اللقاء

مشارك بجائزة الآغا خان: مصر من أكبر مصدّري الطماطم المجففة بالعالم

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي: الإسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي.. فيديو

بالصور

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد