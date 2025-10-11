سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن غضب جماهير إنجلترا من الهولندي آرني سلوت المدير الفني لـ فريق ليفربول الإنجليزي بعد تألق محمد صلاح مع منتخب مصر في الجولة الجولة الماضية أمام جيبوتي.

وأكد زاهر أن الجمهور الإنجليزي طالب سلوت بضرورة التعلم من حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر كيفية توظيف محمد صلاح في الملعب.

وكان منتخب مصر فاز على جيبوتي بثلاثية دون رد سجل محمد صلاح هدفين الثاني والثالث، خلال المباراة التي اقيمت يوم الأربعاء الماضي في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وقال سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أون المذاع على شاشة قناة أون سبورت: «الناس في إنجلترا بيقولوا لـ سلوت اتعلم من حسام حسن كيفية توظيف محمد صلاح».

وأضاف: «جماهير ليفربول بتقول لـ سلوت عايزين محمد صلاح بتاع منتخب مصر، شوف حسام حسن بيقربه للجول إزاي، إنت مش بتتعلم من حسام ليه؟».

وتابع: «بيقولوا لـ سلوت سيب محمد صلاح يلعب براحته ومتكفتهوش وهتلاقي أهداف زي الرز زي ما حصل في آخر مباراة لـ منتخب مصر أمام جيبوتي»