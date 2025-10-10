برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، تألقه المعتاد في الملاعب الإفريقية، بعدما أضاف انجاز جديد لمسيرته الكروية الحافلة، محققا رقما قياسيا غير مسبوق في تصفيات كأس العالم.

صلاح الهداف التاريخي لتصفيات إفريقيا

خلال مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، التي أقيمت مساء الأربعاء بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، رفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا في التصفيات.

وبذلك أصبح الهداف التاريخي للقارة السمراء في تصفيات كأس العالم، متفوقا على كبار نجوم إفريقيا السابقين.

أرقام تتحدث صلاح يتفوق على دروجبا وإيتو

سجل صلاح أهدافه الـ19 في 34 مباراة فقط، متقدما بفارق هدف على الجزائري إسلام سليماني (18 هدفا في 37 مباراة)، والإيفواري ديدييه دروجبا (18 هدفا في 47 مباراة)، والكاميروني صامويل إيتو، والبوركيني موموني داغانو (18 هدفًا لكل منهما في 44 مباراة).

هذا التفوق لم يعزز مكانته القارية فحسب، بل أكد كفاءته الاستثنائية في تحويل كل مشاركة إلى إنجاز.

الهدف الـ60 بقميص الفراعنة

لم يكن هدف صلاح في الدقيقة 14 أمام جيبوتي مجرد رقم قياسي إفريقي، بل حمل أيضًا الرقم 60 بقميص المنتخب المصري، ليبقى ثاني أفضل هدافي الفراعنة عبر التاريخ خلف حسام حسن (68 هدفًا)، المدير الفني الحالي للمنتخب.

صدارة مطلقة مع منتخب مصر

وعلى صعيد تصفيات المونديال، عزز صلاح صدارته كأفضل هدافي منتخب مصر برصيد 19 هدفا، متفوقا على النجم المعتزل محمد أبو تريكة (14 هدفا).

كما وصل لهدفه الثامن في التصفيات الجارية، ليتقاسم صدارة الهدافين مع الغابوني دينيس بوانجا.

إنجاز جديد يخلد الأسطورة

بهذا الرقم التاريخي، يواصل محمد صلاح كتابة فصول جديدة من مسيرته الكروية، مثبتا أنه ليس مجرد لاعب استثنائي لليفربول أو الدوري الإنجليزي، بل أيقونة كروية إفريقية وعالمية، تقترن كل مشاركته بإنجاز جديد يرسخ اسمه في ذاكرة التاريخ.