داني ميرفي يكشف سر تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

يعيش النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، فترة من التراجع النسبي في مستواه خلال الموسم الجاري، حيث لم يتمكن حتى الآن من تقديم الأداء الذي اعتادت عليه جماهير “الريدز” في المواسم السابقة.

ووفقًا لتقارير إنجليزية، فقد تفوق على صلاح هذا الموسم عدد من اللاعبين الجدد في الدوري، مثل هوجو إيكتيكي القادم من آينتراخت فرانكفورت، رغم أن صلاح لا يزال يشغل نفس مركزه الهجومي الذي تألق فيه سابقًا، إلا أن مردوده الهجومي تراجع بشكل واضح مقارنة بالمواسم الماضية.

وأشارت التحليلات إلى أن غياب الانسجام الهجومي المعتاد، بعد رحيل بعض زملائه المؤثرين مثل روبرتو فيرمينو، إلى جانب تغير طريقة اللعب بجوار الثنائي داروين نونيز وديوجو جوتا، ساهم في تراجع أرقامه وتأثيره داخل الملعب.

ورغم الانتقادات، أكد النجم الإنجليزي السابق داني ميرفي في تصريحات لراديو “TalkSport” أن استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية سيكون “تصرفًا غير منطقي”، مشددًا على أن اللاعب لا يزال في حالة بدنية ممتازة.

وقال ميرفي:“لا أعتقد أن محمد صلاح يبدو تائهًا، إنه يتمركز في مواقع رائعة، لكن أداءه في اللمسة الأخيرة ليس بنفس الجودة المعتادة، فقد رفع سقف التوقعات بشكل كبير في المواسم السابقة”.

وأضاف:“صلاح يسدد ويمرر في الأوقات المناسبة، لكنه أحيانًا لا ينجح في إنهاء الهجمات كما اعتدنا منه. ومع ذلك، من الناحية البدنية يبدو في كامل لياقته، ولا داعي للقلق بشأنه، المسألة تتعلق فقط باتخاذ القرارات داخل منطقة الجزاء”.

واختتم ميرفي تصريحاته مؤكدًا أن تراجع صلاح مؤقت، متوقعًا عودته سريعًا إلى مستواه المعهود، خصوصًا في ظل قدرته الدائمة على حسم المباريات الكبيرة لصالح ليفربول.