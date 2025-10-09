أبوظبي تستضيف بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية رسميًا عن استضافة الإمارات لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، التي تقام بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وتأتي استضافة البطولة بتنظيم من رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف الثلاثة لاستضافة السوبر المصري في العاصمة الإماراتية.

ويمثل الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما يشارك الزمالك كحامل لقب كأس مصر، وينضم بيراميدز بصفته وصيف الدوري، في حين يتواجد سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جدول مباريات السوبر المصري في أبوظبي:

6 نوفمبر: الزمالك × بيراميدز – على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

الزمالك × بيراميدز – على ملعب بالعاصمة أبوظبي. 6 نوفمبر: الأهلي × سيراميكا كليوباترا – على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – على ملعب في مدينة العين. 9 نوفمبر: المباراة النهائية على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، تسبقها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب آل نهيان.

وتأتي البطولة في إطار توثيق التعاون الرياضي بين مصر والإمارات، واستمرار النجاحات التنظيمية التي حققتها أبوظبي في استضافة النسخ السابقة من كأس السوبر المصري.