أحمد شريف يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء برنامجه التأهيلي

انتظم أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.



وكان اللاعب تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة، خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري، وخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الأيام القليلة الماضية، قبل أن ينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.



ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.