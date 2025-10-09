20 منتخبًا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 بعد تأهل الجزائر رسميًا

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 20 منتخبًا، عقب حسم منتخب الجزائر بطاقة التأهل رسميًا، بعد فوزه على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وبذلك، ينضم منتخب الجزائر إلى قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة التي تُقام بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليشارك “محاربو الصحراء” في المونديال للمرة الخامسة في تاريخهم، بعد نسخ أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. كما ستُجرى قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل، لتحديد المجموعات ومواقع المنتخبات المتأهلة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن:

الدول المضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك

الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك الاتحاد الآسيوي: أستراليا – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – اليابان

أستراليا – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – اليابان اتحاد أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي

الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي اتحاد أوقيانوسيا: نيوزيلندا

نيوزيلندا الاتحاد الإفريقي: مصر – المغرب – تونس – الجزائر

وبتأهل الجزائر، تواصل المنتخبات العربية تعزيز حضورها في مونديال 2026، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المشاركين ونظام المنافسة.