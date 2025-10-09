قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
20 منتخبًا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 بعد تأهل الجزائر رسميًا

حمزة شعيب

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 20 منتخبًا، عقب حسم منتخب الجزائر بطاقة التأهل رسميًا، بعد فوزه على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وبذلك، ينضم منتخب الجزائر إلى قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة التي تُقام بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليشارك “محاربو الصحراء” في المونديال للمرة الخامسة في تاريخهم، بعد نسخ أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. كما ستُجرى قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل، لتحديد المجموعات ومواقع المنتخبات المتأهلة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن:

  • الدول المضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك
  • الاتحاد الآسيوي: أستراليا – إيران – أوزبكستان – الأردن – كوريا الجنوبية – اليابان
  • اتحاد أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي
  • اتحاد أوقيانوسيا: نيوزيلندا
  • الاتحاد الإفريقي: مصر – المغرب – تونس – الجزائر

وبتأهل الجزائر، تواصل المنتخبات العربية تعزيز حضورها في مونديال 2026، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المشاركين ونظام المنافسة.

