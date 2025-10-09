هاري كين يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ

توج النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر 2025، بعد تألقه اللافت في بداية الموسم الحالي، وقيادته الفريق البافاري لتحقيق نتائج مميزة في البوندسليجا.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL)، فوز كين بالجائزة عقب تفوقه على عدد من نجوم البطولة، بفضل أرقامه المذهلة خلال الشهر، إذ ساهم في تسجيل 8 أهداف خلال 3 مباريات فقط، بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ويواصل كين تقديم أداء استثنائي منذ انضمامه إلى صفوف بايرن ميونخ، حيث سجل 11 هدفًا في 6 مباريات حتى الآن في الموسم الجاري، ليؤكد أحقيته بلقب أحد أبرز المهاجمين في العالم.

بهذا الأداء، يتفوق كين على نجوم كبار في سباق الأرقام الفردية، أبرزهم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل 9 أهداف في 7 مباريات، وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد الذي أحرز 9 أهداف في 8 مواجهات بالدوري الإسباني.

ويأمل مشجعو بايرن ميونخ أن يواصل قائد منتخب إنجلترا مستوياته العالية ليقود الفريق نحو تحقيق الألقاب المحلية والأوروبية هذا الموسم.