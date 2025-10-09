حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو

اتخذ الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، قرارًا بإراحة النجم محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء قرار الجهاز الفني بعد أن ضمن المنتخب الوطني رسميًا تأهله إلى نهائيات كأس العالم، عقب الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليحسم الفراعنة الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

وقرر حسام حسن منح محمد صلاح راحة فنية وطبية من خوض لقاء غينيا بيساو، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مشوار التصفيات، إلى جانب رغبته في منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة للمشاركة واكتساب الخبرات.

ويغيب عن مواجهة غينيا بيساو أيضًا الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب تراكم البطاقات، ليكون صلاح هو الغائب الثالث عن صفوف المنتخب في اللقاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ختام مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك 2026.