جلسة بين الزمالك وفيريرا لحسم مصير الجهاز الفني

يعقد اليوم الخميس، مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وسيناقش مسؤولو النادي مع المدير الفني فكرة ضم مدرب عام مصري جديد للجهاز المعاون له في الفترة الحالية في ظل وجود أكثر من اسم مرشح للعمل مع المدرب البلجيكي.

ويستأنف اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.