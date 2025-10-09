عواد يتمسك بالبقاء في الزمالك ويرفض عروض الرحيل الشتوية

يتمسك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاستمرار في صفوف الفريق الأبيض، ويرفض فكرة الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى محمد عواد عروضًا من أندية محلية في الفترة الأخيرة في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.

وينتظر محمد عواد الحصول على فرصته مع الزمالك في الفترة المقبلة من أجل إثبات ذاته، في ظل اعتماد الجهاز الفني على محمد صبحي بصورة أساسية.

ويستأنف اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري