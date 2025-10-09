قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

4 وجهات محتملة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول.. ماهى ؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يعيش النجم محمد صلاح واحدة من أصعب فتراته منذ ارتدائه قميص ليفربول عام 2017، بعدما انخفض أداؤه بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة. 

أرقام متواضعة مقارنة بمعدلاته المعتادة

فقد اعتاد صلاح أن يكون أيقونة الانتصارات الحمراء، إلا أن هزيمة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 سلطت الضوء على تراجع تأثيره الهجومي وضعف مردوده الدفاعي، حيث تسبب غيابه عن المساندة في استقبال هدف قاتل من الجبهة اليمنى.

وخلال 10 مباريات خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، اكتفى صلاح بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أخرى، وهي أرقام متواضعة مقارنة بمعدلاته المعتادة.

انتقادات حادة من الإعلام والنجوم

صحيفة ديلي ميل وصفت أداء صلاح بـ"اللامبالي"، فيما أكد الإسباني مارك كوكوريلا أن مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، شدد على لاعبيه ضرورة استغلال المساحات خلفه.

كما لم يسلم النجم المصري من هجوم أساطير الكرة الإنجليزية إذ قال واين روني: “صلاح يشاهد زملاءه يعانون دون أن يتحرك، وهذا غير مقبول من قائد هجومي”، بينما أشار داني ميرفي إلى أن غيابه عن الواجبات الدفاعية أصبح معضلة في المباريات الكبيرة.

مدرب ليفربول آرني سلوت حاول الدفاع عنه قائلاً: "صلاح إنسان قبل أن يكون آلة تهديفية"، لكنه أبقاه على دكة البدلاء في مواجهة جلطة سراي بدوري الأبطال، ما أثار مزيدا من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

وجهات محتملة لصلاح إذا غادر "آنفيلد"

الدوري التركي

الدوري التركي يمثل محطة جاذبة للنجوم الباحثين عن تحدي جديد، مع وجود أندية مثل فنربخشة وغلطة سراي التي تمتلك قدرات مالية وجماهيرية لاستقبال نجم بحجم صلاح.

الدوري الأمريكي

قد يكون الدوري الأمريكي MLS خيارا مناسبا لصلاح في مرحلة لاحقة من مسيرته، حيث بيئة أقل ضغطا، وفرص تسويقية ضخمة على غرار تجربة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.

 الدوري السعودي

يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب والأكثر واقعية، خاصة مع قدرة أنديته الكبرى على تقديم عروض مالية ضخمة، مثلما حدث مع محاولة الاتحاد ضمه في صيف 2023 مقابل أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني ومع تراجع مستواه واقتراب عقده من نهايته، تبدو الصفقة ممكنة أكثر من أي وقت مضى.

 الدوري القطري

ورغم قلة بريقه مقارنة بالدوري السعودي، إلا أن الدوري القطري يظل خيارا محتملا، إذ تسعى أندية مثل السد والدحيل والريان لجذب أسماء عالمية تعزز من حضورها التسويقي، وقد يسير صلاح على خطى تشافي هرنانديز الذي أنهى مسيرته في قطر بعد رحيله عن برشلونة.

محمد صلاح النجم محمد صلاح ليفربول مدرب ليفربول آرني سلوت الدوري الأمريكي الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد