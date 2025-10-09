4 وجهات محتملة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول.. ماهى ؟

يعيش النجم محمد صلاح واحدة من أصعب فتراته منذ ارتدائه قميص ليفربول عام 2017، بعدما انخفض أداؤه بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة.

أرقام متواضعة مقارنة بمعدلاته المعتادة

فقد اعتاد صلاح أن يكون أيقونة الانتصارات الحمراء، إلا أن هزيمة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 سلطت الضوء على تراجع تأثيره الهجومي وضعف مردوده الدفاعي، حيث تسبب غيابه عن المساندة في استقبال هدف قاتل من الجبهة اليمنى.

وخلال 10 مباريات خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، اكتفى صلاح بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أخرى، وهي أرقام متواضعة مقارنة بمعدلاته المعتادة.

انتقادات حادة من الإعلام والنجوم

صحيفة ديلي ميل وصفت أداء صلاح بـ"اللامبالي"، فيما أكد الإسباني مارك كوكوريلا أن مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، شدد على لاعبيه ضرورة استغلال المساحات خلفه.

كما لم يسلم النجم المصري من هجوم أساطير الكرة الإنجليزية إذ قال واين روني: “صلاح يشاهد زملاءه يعانون دون أن يتحرك، وهذا غير مقبول من قائد هجومي”، بينما أشار داني ميرفي إلى أن غيابه عن الواجبات الدفاعية أصبح معضلة في المباريات الكبيرة.

مدرب ليفربول آرني سلوت حاول الدفاع عنه قائلاً: "صلاح إنسان قبل أن يكون آلة تهديفية"، لكنه أبقاه على دكة البدلاء في مواجهة جلطة سراي بدوري الأبطال، ما أثار مزيدا من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

وجهات محتملة لصلاح إذا غادر "آنفيلد"

الدوري التركي

الدوري التركي يمثل محطة جاذبة للنجوم الباحثين عن تحدي جديد، مع وجود أندية مثل فنربخشة وغلطة سراي التي تمتلك قدرات مالية وجماهيرية لاستقبال نجم بحجم صلاح.

الدوري الأمريكي

قد يكون الدوري الأمريكي MLS خيارا مناسبا لصلاح في مرحلة لاحقة من مسيرته، حيث بيئة أقل ضغطا، وفرص تسويقية ضخمة على غرار تجربة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.

الدوري السعودي

يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب والأكثر واقعية، خاصة مع قدرة أنديته الكبرى على تقديم عروض مالية ضخمة، مثلما حدث مع محاولة الاتحاد ضمه في صيف 2023 مقابل أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني ومع تراجع مستواه واقتراب عقده من نهايته، تبدو الصفقة ممكنة أكثر من أي وقت مضى.

الدوري القطري

ورغم قلة بريقه مقارنة بالدوري السعودي، إلا أن الدوري القطري يظل خيارا محتملا، إذ تسعى أندية مثل السد والدحيل والريان لجذب أسماء عالمية تعزز من حضورها التسويقي، وقد يسير صلاح على خطى تشافي هرنانديز الذي أنهى مسيرته في قطر بعد رحيله عن برشلونة.