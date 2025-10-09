حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تألق محمد صلاح، مع المنتخب .

كان منتخب مصر تأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «احنا حاطين مصر قدامنا، كل الناس بتكمل بعض، مارادونا كمله ميسي، ودي نجاحات للبلد نفسها»

وأضاف: «محمد صلاح، من أفضل اللاعبين في العالم ويستاهل كل خير وعمل إنجازات كبيرة جدًا في الكرة العالمية».

وتابع: «صلاح، يقدم أداءً مميزًا مع منتخب مصر وهو هداف المنتخب ووصوله لكأس العالم للمرة الثانية حاجة كبيرة جدًا ليه ولباقي زملائه».